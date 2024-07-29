Ніжний, солодкий смаколик, що тане в роті й залишає по собі приємне відчуття прохолоди. Готувати будемо на основі рисового пудингу.

70 г круглого рису

400 мл жирного молока

250 мл вершків (від 30%)

100 г цукру

дрібка солі

дрібка ваніліну

У товстостінну каструлю викласти рис, залити молоком, посолити. Варити від моменту закипання 40–50 хв. Постійно помішувати. Рис має повністю розваритися та стати в’язким. Наприкінці додати цукор і ваніль. Пробити рис занурювальним блендером до однорідної консистенції. Якщо крупинки рису залишаться, нічого страшного, текстурі це не зашкодить (буде морозиво з повітряним рисом).

Холодні вершки збити на щільну масу. Додати збиті вершки до охолодженого рису й обережно перемішати. Перекласти у пластиковий контейнер, накрити кришкою і сховати в морозилку. За годину дістати та перемішати — це ми робимо для того, щоб морозиво не кристалізувалося. Ще двічі кожної години перемішувати морозиво. Щоразу воно ставатиме густішим. Більше перемішувати не потрібно.

Перед подачею дати трохи відтанути. Викласти в креманки, прикрасити горішками, ягодами чи тертим шоколадом.