На відміну від інших визначених категорій харчових продуктів (наприклад, «органічні продукти»), концепція «суперфудів» не має нормативного регулювання і взагалі радше маркетингового, а не наукового походження. Проте цей термін чудово прижився в нашому словнику як визначення продуктів «із високим рівнем поживних, біологічно активних і корисних для здоров’я речовин».

Зі словом «суперфуд» часто асоціюється щось особливе «заморське», як-от ягоди годжі, насіння чіа чи кіноа. Такі продукти й коштують чимало, і можуть підкріплювати упередження, що, мовляв, здорове харчування — це дорого та іноді навіть пафосно.

Але ж ні — наша українська кухня та традиційні врожаї неабияк дивують різноманіттям смаків і нутрієнтним багатством, переконані фахівці платформи доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» та спільно з кандидаткою біологічних наук Оленою ЛІВІНСЬКОЮ розповідають про 5 популярних українських автентичних продуктів, які відповідають загальним уявленням про «суперфуди» та не поступаються поживним складом славнозвісним ягодам годжі чи насінню чіа.

Тож які українські локальні продукти можна розглядати як «суперфуди»?

ГРЕЧКА

Містить одночасно велику кількість білків, повільних вуглеводів, клітковини, вітамінів групи В. Також ця крупа багата на мідь, залізо, магній, марганець, фосфор, селен і цинк. Гречана каша чи суп по суті є доволі збалансованим прийомом їжі, багатим на цінні для організму компоненти.

БУРЯК

Є джерелом повільних вуглеводів і клітковини, фолієвої кислоти й марганцю. А ще цей коренеплід містить низку компонентів, які мають біологічно активну дію. Серед них — нітратні сполуки, що сприяють зниженню артеріального тиску, та пігменти — беталаїни. Останні мають протизапальну активність і є особливо цінними компонентами раціону при різноманітних хронічних захворюваннях чи станах, які супроводжуються запальними процесами.

Численні страви з буряка — борщ, салати, а також буряковий квас — наповнюють раціон корисними нутрієнтами.

ГАРБУЗ

Помаранчеве диво дарує справжній заряд вітаміну А, а також — вітамін С і калій. Гарбузове насіння містить багато білка, поліненасичених жирних кислот, заліза, магнію, марганцю, фосфору й цинку.

Гарбуз добре зберігається аж до пізньої весни і є напрочуд універсальним. Із нього можна готувати практично все — від супів і салатів до випічки та навіть напоїв. Насіння чудово смакує в салатах. Також це прекрасний варіант збалансованого перекусу, що не потребує особливих умов зберігання.

КВАШЕНА КАПУСТА

Містить не лише чимало вітамінів С і К, як і свіжа, а й молочнокислі бактерії. Квашена капуста — найкраща ілюстрація цінності ферментованих продуктів і чудовий приклад біоконсервації. У процесі заквашування молочнокислі бактерії споживають цукри, що в ній містяться, утворюючи молочну кислоту. Вона виступає природним біоконсервантом, адже пригнічує розвиток гнилісної мікробіоти і дозволяє продукту довго зберігатися. Водночас при заквашуванні капусти утворюються й інші цінні мікробні метаболіти. Зокрема, вітаміни групи В і коротколанцюгові жирні кислоти.

Квашена капуста є чудовим варіантом швидкого салату до будь-якого прийому їжі. А додавання її до борщу надасть страві особливо приємного присмаку.

ВОЛОСЬКІ ГОРІХИ

Це чудове джерело білків, клітковини, фолієвої кислоти, вітамінів В1 і В6, заліза, магнію, марганцю, фосфору й цинку. Велика кількість поліненасичених жирних кислот робить волоські горіхи цінним компонентом раціону для запобігання серцевим захворюванням. Додавайте їх у салати та соуси, десерти й перекуси. Експериментуйте!