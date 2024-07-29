Чому важливо мати різні паролі до власних акаунтів? Однакові паролі — це те саме, що мати один ключ до будинку, автомобіля, сейфа. Якщо зловмисники отримають доступ до нього, вони зможуть отримати доступ до всіх облікових записів, де він використовується.

Щоб убезпечити свої особисті дані та кошти на рахунках, у Мін’юсті радять дотримуватись таких правил:

створюйте унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж тощо;

створюйте паролі, які істотно відрізняються від попередніх, що використовували на цьому ж сервісі чи пристрої;

регулярно змінюйте паролі (кожні 3–6 місяців або тоді, коли система попросить вас це зробити); для дуже важливих облікових записів їх рекомендується змінювати частіше;

уникайте типових комбінацій паролів, наприклад: Qwerty12, Password123456, Admin1234 тощо;

не використовуйте особисті дані та послідовне/зворотне написання символів або цифр для створення паролів;

створюйте складні паролі, що можуть містити не менше 12 символів, великі та малі літери, цифри та спеціальні знаки/символи.

А ще у відомстві закликають бути пильними, коли вводите свої дані платіжних карток, й уважно перевіряти сайти, на яких просять зазначити інформацію про платіжні картки, логіни та паролі від інтернет-банкінгу, соціальних мереж тощо.

Шахраї можуть створювати сайти, схожі на сайти державних, банківських установ, міжнародних організацій, благодійних фондів, онлайн-магазинів.

Щоб уникнути шахрайства:

перевіряйте адресу потрібного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті;

якщо потрібно перейти на сайт організації, адресу якого ви отримали в посиланні, краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту й лише тоді переходьте на вебресурс;

перевіряйте інформацію з офіційних джерел.

Також звертайте увагу на протокол сайту:

http — це ненадійний протокол, він означає, що сайтом користуватися не можна;

https — потрібно продовжити перевірку сайту.

Пам’ятайте про ці прості, але ефективні кроки, щоб захистити свої фінанси від шахраїв.