У тісті цього тертого пирога немає молока та яєць, а замість вершкового масла — олія. З додаванням меду виходить ще смачнішим, а для начинки можна використовувати будь-які ягоди.

На форму діаметром 22 см.

Для тіста:

250 мл газованої води

60 мл олії без запаху

40 г меду

130 г цукру

чверть чайної ложки солі

дрібка ваніліну

10 г розпушувача тіста

300 г борошна

Для начинки:

200 г смородини

Для крихти:

20 г борошна

10 г крохмалю

20 г цукру

дрібка ваніліну

дрібка розпушувача тіста

10 мл олії без запаху

1 чайна ложка води

Для крихти з’єднати борошно, крохмаль, цукор, ваніль і розпушувач. Додати олію, перетерти на крихту. Наприкінці влити воду, ще раз розтерти пальцями. Поставити в холодильник.

Для тіста борошно змішати з розпушувачем і ваніллю. В миску влити сильногазовану воду, додати цукор, сіль і мед. Розмішати до повного розчинення. Влити олію. У кілька прийомів всипати борошняну суміш. Замісити тісто — воно має важко сповзати з ложки. Трохи більше половини тіста викласти у форму, застелену пергаментом. На тісто — ягоди. Викласти другу половину тіста. Притрусити крихтою.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хв. Верх має підрум’янитися. Дістати пиріг із форми, дати повністю охолонути на решітці.