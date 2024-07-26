У тісті цього тертого пирога немає молока та яєць, а замість вершкового масла — олія. З додаванням меду виходить ще смачнішим, а для начинки можна використовувати будь-які ягоди.
На форму діаметром 22 см.
Для тіста:
- 250 мл газованої води
- 60 мл олії без запаху
- 40 г меду
- 130 г цукру
- чверть чайної ложки солі
- дрібка ваніліну
- 10 г розпушувача тіста
- 300 г борошна
Для начинки:
- 200 г смородини
Для крихти:
- 20 г борошна
- 10 г крохмалю
- 20 г цукру
- дрібка ваніліну
- дрібка розпушувача тіста
- 10 мл олії без запаху
- 1 чайна ложка води
Для крихти з’єднати борошно, крохмаль, цукор, ваніль і розпушувач. Додати олію, перетерти на крихту. Наприкінці влити воду, ще раз розтерти пальцями. Поставити в холодильник.
Для тіста борошно змішати з розпушувачем і ваніллю. В миску влити сильногазовану воду, додати цукор, сіль і мед. Розмішати до повного розчинення. Влити олію. У кілька прийомів всипати борошняну суміш. Замісити тісто — воно має важко сповзати з ложки. Трохи більше половини тіста викласти у форму, застелену пергаментом. На тісто — ягоди. Викласти другу половину тіста. Притрусити крихтою.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хв. Верх має підрум’янитися. Дістати пиріг із форми, дати повністю охолонути на решітці.
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