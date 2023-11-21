Терті пироги можна готувати з будь-якою начинкою, але в сезон обов’язково спробуйте з гарбузом. Хтось у сім’ї його не любить? А ми замаскуємо смак — карамелізуємо в апельсиновому сиропі.

Тісто:

350 г борошна

150 г цукру

2 яйця

100 г вершкового масла

1 чайна ложка розпушувача

Начинка:

500 г м’якоті гарбуза (мускатних сортів)

1 великий апельсин

50 г цукру

50 г вершкового масла

Яйця змішати з цукром і м’якими кубиками масла, ретельно розтерти. Окремо змішати борошно з розпушувачем. Швидко з’єднати жирну основу з борошняною, щоб вийшло однорідне тісто. Воно має бути м’яким, липкуватим і не забитим борошном. Розділити тісто на 2 частини. Викласти в пакети, розплющити. Покласти в морозилку на 30—40 хв. Тісто має добре підмерзнути.

Гарбуз натерти крупно, цедру апельсина — дрібно. Розрізати цитрус навпіл, вичавити сік. У сковорідку викласти сік, цедру, цукор і масло. Помішуючи, варити цитрусову карамель від моменту закипання 5 хв. Викласти гарбуз. Не зменшуючи нагрів, дати гарбузу карамелізуватися, тобто вкритися апельсиновою карамеллю. Перші кілька хвилин гарбуз пустить сік, але він швидко випарується. У результаті буквально за лічені хвилини вийде карамелізований гарбуз для начинки майбутнього пирога. Дати охолонути.

Форму для випічки (20х20 см) вистелити пергаментом. Рівномірно крупно натерти 1 частину тіста. Розподілити начинку. Прикрити начинку, натерши другу частину тіста. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 40 хв. до рум’яності.