Так, пенсію можуть виплачувати за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом, повідомляють у ПФУ.

Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови, що пенсіонер поновлює виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такого документа, особисто подавши заяву про виплату пенсії до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (ст.47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Порядок посвідчення довіреності визначено Цивільним Кодексом України (ст.245).