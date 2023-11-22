Із жовтня пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримувати тест-смужки за програмою реімбурсації — безоплатно або з невеликою доплатою. Це залежить від того, який бренд обере пацієнт відповідно до свого глюкометра, уточнюють у НСЗУ. На сьогодні перелік реімбурсації включає 23 найменування брендів тест-смужок.

Щоб отримати тест-смужки безоплатно чи з доплатою за програмою реімбурсації, необхідно мати електронний рецепт. Такий рецепт може виписати як лікар-ендокринолог (зокрема і дитячий), так і лікар первинної медичної допомоги (терапевт, педіатр чи сімейний лікар) будь-якого медичного закладу, який працює з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Натомість на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій тест-смужки можуть відпускатися і за паперовими рецептами.

Для отримання е-рецепта не обов’язково мати декларацію з лікарем первинної медичної допомоги.

Після звернення до лікаря ви отримаєте смс-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення.

Погасити рецепт можна протягом 30 днів з моменту його виписування, звернувшись до аптеки, яка має договір із НСЗУ за програмою «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові».

Назвіть фармацевту номер рецепта та узгодьте, які з доступних тест-смужок підійдуть до вашого глюкометра.

Він запропонує наявні тест-смужки, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації, та узгодить з пацієнтом, який саме виріб йому необхідно видати за рецептом (модель, виробник, можливі варіанти пакування тощо).

Назвіть фармацевту код погашення рецепта для отримання тест-смужок. Відповідно до того, які тест-смужки обрав пацієнт, та їхньої кількості, фармацевт погашає рецепт безоплатно або з доплатою.

Знайти аптеку, яка відпускає тест-смужки в межах програми реімбурсації, можна, скориставшись спеціальним дашбордом, який підкаже адресу найближчої до вас. Для цього достатньо ввести чи обрати з переліку в пошуковому рядку назву вашого населеного пункту. Також можна зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.