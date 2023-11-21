Кульки пінопласту в ґрунто-сумішах для кімнатних квітів виконують роль розпушувача. Зазвичай їх використовують, якщо немає можливості придбати готовий розпушувач (вермикуліт чи інші) та з метою економії.

Для рослин вони абсолютно не шкідливі, пінопласт не гниє, не вбирає вологу, не травмує кореневу систему рослин. Важливо й те, що цей матеріал дуже легкий, а це має велике значення для підвісних вазонів. Особливо добре реагують на такий розпушувач орхідеї, фіалки та інші квіти.

Щоб подрібнити пінопласт, натираю його на крупній тертушці. Але є нюанс. Кульки пінопласту сильно електризуються. Тож тертушку занурюю у відро з водою і тру у воді. Пінопласту можна додавати до третини об’єму землесуміші, але не більше.

Також роблю з нього дренаж для ґрунту. Для цього пінопласт нарізаю дрібними кубиками та укладаю на дно горщика. Поверх насипаю підготовлену землю та висаджую рослини. Щоправда, оскільки такий дренаж дуже легкий, він робить горщик нестійким. Тому для більшої стійкості на дно укладаю ще й пару камінців.

Надія ГАВРИЛЮК.