Печінка очищає організм від токсинів і «спалює» зайвий жир. Однак в умовах сучасного життя вона досить часто виявляється перевантаженою і потребує допомоги. Надати її можуть і рослини.

РОМАШКОВИЙ ЧАЙ

Організм легко засвоює корисні речовини з напою. Маючи протизапальні та седативні властивості, такий чай сприятливо впливає і на нервову систему. Сон уночі буде глибоким і спокійним.

Приготувати ромашковий напій легко. Доведіть до кипіння склянку води. Зніміть із вогню і додайте ст.л. сушеної ромашки. Дайте настоятися 10 хв. — і напій готовий до вживання. Для найкращого ефекту необхідно пити його протягом 14 днів.

ВОДА З ЛИМОНОМ

Вранці вода з лимоном активує роботу організму. Лимон допомагає печінці очищати організм від токсинів. Напій найкраще вживати теплим.

ЧАЙ З ЛИМОНОМ ТА ІМБИРОМ

Лимон насичує організм вітаміном С і захищає від застудних захворювань. Це не тільки зміцнить імунну систему, а й допоможе зняти набряки в черевній порожнині. А імбир покращує обмінні процеси, що сприятиме схудненню.

М’ЯТНИЙ НАПІЙ

М’ята позитивно впливає на нервову систему та сприяє травленню. Завдяки покращенню роботи травного тракту токсини швидко виводяться з організму. Напій слід вживати перед сном після приготування на пару. Достатньо додати 2 ст.л. м’яти на склянку води й кип’ятити на плиті 2 хв. Щоб досягти бажаного результату, потрібно пити його 3 тижні.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.