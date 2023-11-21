Про це застерігає Мін’юст. Шахраї телефонують і повідомляють про виграш у 300—400 і більше тисяч гривень!

Для оформлення виграшу вони можуть випитувати персональну інформацію — прізвище, ім’я, місце проживання тощо. Після отримання даних аферисти повідомляють, що дані переможця зафіксовано і що з ним зв’яжуться після їх обробки.

Через декілька днів зловмисники знову телефонують і повідомляють, що дані опрацьовано та переможцю надійшов виграш у кількасот тисяч гривень. Але для того, щоб його отримати, необхідно купити побутові чи інші товари на певну суму, яка може бути різною — від 600 до 1200 грн.

Якщо людина погоджується купити товар, їй пропонують забрати його в найближчому відділенні «Нової пошти» та відповідно за нього заплатити. І тільки після цього вона нібито зможе отримати свій виграш.

На прохання спочатку отримати виграш або сплатити вартість товару за рахунок частини виграшу шахраї відмовляються.

Звісно, що жодних виграшів вони сплачувати не збираються, а намагаються просто видурити кошти в довірливих людей.

ЯК УНИКНУТИ ПОДІБНОЇ СХЕМИ

Не повідомляйте стороннім особам свої персональні дані, оскільки шахраї можуть використати їх для подальших схем.

Перш ніж повідомляти свої персональні дані, пригадайте, коли брали участь у розіграшах. Якщо пригадати не можете, це стовідсотково шахраї.

Якщо маєте сумніви щодо виграшу, з’ясуйте більше деталей про юридичну особу, яка вам його пропонує, — запитайте юридичну адресу, інші контакти, код ЄДРПОУ тощо. Перевірте юридичну особу за отриманими даними, зазвичай вся інформація вигадана та не відповідає дійсності. Це допоможе зрозуміти, що телефонують шахраї.