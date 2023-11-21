Новими правилами військового обліку передбачено, що при прийнятті на роботу роботодавці зобов’язані:

відправляти в 7-денний термін до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) інформацію про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов’язаного;

здійснювати оповіщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів про їх виклик до ТЦК та СП.

Якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК та СП, він зобов’язаний видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, довести його до відома таких осіб під особистий підпис.