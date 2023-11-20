Ніжні та ароматні солодкі грінки з горіхово-шоколадною пастою. Спочатку змащуємо хлібні скибочки пастою і з’єднуємо попарно, а потім занурюємо в суміш яєць і сметани й обсмажуємо. Чудовий сніданок або перекус ласунчикам!

6 шматочків білого тостового хліба

3—4 столові ложки горіхово-шоколадної пасти

2 яйця

70 г сметани

20 г цукру

дрібка ваніліну

вершкове масло (для смаження)

чайна ложка цукрової пудри

чверть чайної ложки меленої кориці

У миску вбити яйця, додати сметану, ваніль і цукор. Збити міксером (виделкою) до однорідності. Три шматочки хліба змастити горіхово-шоколадною пастою, трохи відступивши від країв, щоб паста при обсмажуванні не витікала. Накрити начинку іншими шматочками хліба. Кожну заготовку занурити в сметанно-яєчну суміш. У сковороді розтопити масло, додати трохи олії, щоб не горіло. Викласти грінки на сковорідку. Смажити з обох боків до рум’яності. Готові викласти на паперовий рушник, дати трохи охолонути.

Для подачі змішати цукрову пудру корицю, присипати грінки.