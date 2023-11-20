Ніжні та ароматні солодкі грінки з горіхово-шоколадною пастою. Спочатку змащуємо хлібні скибочки пастою і з’єднуємо попарно, а потім занурюємо в суміш яєць і сметани й обсмажуємо. Чудовий сніданок або перекус ласунчикам!
- 6 шматочків білого тостового хліба
- 3—4 столові ложки горіхово-шоколадної пасти
- 2 яйця
- 70 г сметани
- 20 г цукру
- дрібка ваніліну
- вершкове масло (для смаження)
- чайна ложка цукрової пудри
- чверть чайної ложки меленої кориці
У миску вбити яйця, додати сметану, ваніль і цукор. Збити міксером (виделкою) до однорідності. Три шматочки хліба змастити горіхово-шоколадною пастою, трохи відступивши від країв, щоб паста при обсмажуванні не витікала. Накрити начинку іншими шматочками хліба. Кожну заготовку занурити в сметанно-яєчну суміш. У сковороді розтопити масло, додати трохи олії, щоб не горіло. Викласти грінки на сковорідку. Смажити з обох боків до рум’яності. Готові викласти на паперовий рушник, дати трохи охолонути.
Для подачі змішати цукрову пудру корицю, присипати грінки.
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