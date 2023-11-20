1. Надто тонкий шар. Бур’яни так і ростимуть, якщо укласти кору завтовшки менше, ніж 7—10 см навесні, а восени така товщина не захистить від перепадів температур.

2. Близько до стовбура. Робимо відступ 10—15 см.

3. Підсипання корою без попередньої підготовки ґрунту. Обов’язково позбавтеся бур’янів, розпушіть і розрівняйте ґрунт перед мульчуванням, щоб кора принесла максимум користі.

4. Відсипка тільки великою фракцією. Якщо вирішили заощадити й досягти лише декоративного ефекту, то готуйтеся до боротьби з бур’янами. Щоб ґрунт став пухким, обов’язково покладіть нижнім шаром дрібну або середню фракцію.