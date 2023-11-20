Нас завжди лякає, коли виявляємо в себе ознаку якогось захворювання. Але набагато небезпечніші недуги, що здатні роками існувати безсимптомно в організмі, руйнуючи його. Саме до таких підступних хвороб належить гепатит С. «Порадниця» з’ясувала, як можна запідозрити в себе наявність цього вірусу та що робити, якщо діагноз підтвердився.

«ЛАГІДНИЙ УБИВЦЯ»

— Гепатит С — вірусне захворювання, що проявляється запальним процесом у печінці, — розповідає інфекціоніст Віра ОЛІЙНИК (на знімку). — Вірус може призводити до розвитку як гострого, так і хронічного гепатиту різного ступеня тяжкості — від легкої форми, яка триває кілька тижнів, до серйозного хронічного процесу (розвивається щонайменше в 70 відсотках випадків).

Під впливом вірусу клітини печінки пошкоджуються та перестають справлятися з виконанням життєво важливих функцій. Майже у третини пацієнтів із хронічним гепатитом С виникає цироз печінки, при якому печінкова тканина гине, поступово замінюючись на фіброзну (рубцеву). У хворих також може розвинутись рак печінки.

За темпами поширення вірусного гепатиту С (далі — ВГС) Україна наразі посідає перше місце в Європі. За даними ВООЗ, інфіковано щонайменше 8 відсотків населення нашої країни. При цьому багато українців не здогадуються про свою недугу, оскільки вона роками може протікати безсимптомно, за що лікарі прозвали її «лагідним убивцею».

ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ

ВГС належить до захворювань, що передаються через кров. Зараження відбувається при потраплянні інфекції в організм через пошкоджену шкіру та слизові оболонки: при переливанні крові та препаратів на її основі, хірургічному втручанні, повторному використанні чи неякісній стерилізації медичного обладнання та інструментів, вживанні ін’єкційних наркотиків. Зрідка реєструють статевий шлях зараження. Також хвороба може передаватися від матері до дитини під час вагітності та пологів.

У той самий час ВГС не передається через грудне молоко, харчові продукти, воду. Безпечні й побутові контакти: обійми, поцілунки, вживання їжі та напоїв разом із хворим.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

За словами лікарки, інкубаційний період ВГС становить від двох тижнів до шести місяців. Після первинного потрапляння вірусу в організм людини захворювання найчастіше протікає без специфічних ознак. Але в деяких пацієнтів із гострою інфекцією спостерігається слабкість, пітливість, швидка стомлюваність, підвищення температури тіла, зниження апетиту, нудота, блювання, біль у животі. Часто зустрічається також потемніння сечі, біль у суглобах, жовтяничність шкіри та білків очей.

Деякі симптоми можуть виявлятися й при хронічному перебігу хвороби, що зазвичай свідчить про прогресуюче ураження печінки.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Для встановлення діагнозу та стадії захворювання застосовують певні сучасні лабораторні дослідження, про які вам розповість лікар-інфекціоніст, — каже Віра Олійник. — Усього існує три типи тестів на виявлення ВГС. Спочатку тест на антитіла визначить, чи мали ви коли-небудь цей вірус (організм деяких людей перемагає гепатит С самостійно, без медичної допомоги). Якщо антитіла виявлені — полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) покаже, чи активний вірус в організмі зараз. Якщо тест ПЛР є позитивним, додаткове тестування виявить генотип (штам) вірусу. Це допоможе фахівцю визначитися із необхідним лікуванням.

Найбільш ефективним методом боротьби з ВГС на сьогодні є противірусна терапія прямої дії, завдяки якій вдається повністю очистити організм від інфекції у 90 відсотках випадків. Раніше ці препарати через високу вартість були не по кишені більшості пацієнтів, але з 2018 року МОЗ України за спеціальною програмою закуповує інноваційні курси лікування ВГС за доступними цінами. Пацієнти, які офіційно стоять у черзі на лікування, отримують більшість препаратів безкоштовно.

ДІЄТА, ПРОФІЛАКТИКА

Дієта пацієнта з ВГС має бути щадною для печінки. Доведеться відмовитися від алкоголю, кави, жирної та смаженої їжі, міцних бульйонів, грибів, гострих спецій і приправ. Також важливо харчуватися дрібно, не переїдати й пити до 2 л чистої води на день.

Профілактика гепатиту С полягає в здоровому способі життя, безпечній сексуальній поведінці, дотриманні правил особистої гігієни (ніколи не користуйтеся чужою зубною щіткою, бритвою, манікюрними ножицями). Ретельно обирайте стоматолога, косметолога, майстра манікюру та інших фахівців, у роботі яких можливий контакт із кров’ю. Щороку за направленням сімейного лікаря обов’язково проходьте безкоштовний швидкий тест на ВІЛ, гепатити В та С.

Важливо знати! Гепатит — це гостре або хронічне запалення печінки, що виникає внаслідок різних факторів: аутоімунного та інфекційного процесу, інтоксикації побутовими речовинами, отрутами, ліками чи алкоголем.

Найбільш поширені вірусні гепатити А, В та С.

Гепатит А (хвороба Боткіна), спалах якого нещодавно спостерігався на Вінниччині, хоча й протікає в гострій формі, але не переходить у хроніку, не спричиняє незворотних змін у клітинах печінки й майже не закінчується летально. Його називають «хворобою брудних рук», оскільки зараження зазвичай відбувається побутовим шляхом або через питну воду. За сучасними протоколами, для лікування гепатиту А потрібні тільки сорбенти, рясне пиття та сувора дієта. Лише важкі випадки потребують госпіталізації та серйозного лікування.

Гепатит В може протікати в гострій або хронічній формі з високим ризиком летального результату від ускладнень. Передається через кров, статевим шляхом і від матері до дитини.

Захиститися від гепатитів А та В можна за допомогою вакцини, від гепатиту С — найнебезпечнішого типу інфекції — вакцини не існує. Більше інформації можна отримати за телефоном Національної гарячої лінії з питань вірусних гепатитів: 0 800 503 310.

Ірина КАДЧЕНКО.