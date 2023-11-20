Трапляються випадки, коли переселенцям, які виїхали з ТОТ і деякий час перебували за кордоном, відмовляють у призначенні щомісячної державної допомоги на проживання — у розмірі 3 тис. грн особам із інвалідністю та дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців.

Чинним законодавством передбачено, що на виплати мають право внутрішні переселенці з територій, що входять до Переліку (https://minre.gov.ua/wp-content/uploads/2023/09/perelik.pdf), затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 №309, зазначають у цьому відомстві.

Але за умови, що:

стосовно цих територій не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;

ці особи не перебували за кордоном більш ніж 30 днів підряд на дату звернення по допомогу.

При цьому за результатами роботи Координаційного штабу з питань ВПО вже напрацьовано проєкт постанови КМУ щодо підтримки громадян, які отримали притулок в інших державах, але повернулися в Україну. Цим проєктом передбачено, що такі особи, які вперше звертаються за призначенням виплат ВПО, матимуть право на їх отримання через 15 днів після повернення.