Горохвяники, або ж горохові січеники — прекрасна ідея пісної страви. Виходять вони м’якими, з хрумкою рум’яною скоринкою. Високий вміст рослинного білка робить їх поживними та корисними.

1 склянка гороху

3,5 склянки води

2 столові ложки манної крупи

2 середні цибулини

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки сушеного часнику

чорний мелений перець

панірувальні сухарі

олія

Горох викласти в товстостінну каструлю, залити 3,5 склянками води, або згідно з інструкцією на упаковці. Готова горохова каша має вийти дуже густою. Зняти з вогню та дати повністю охолонути. Цибулю дуже дрібно нарізати. Обсмажити до рум’яності в олії. Горохову масу викласти в миску, подрібнити у комбайні (пропустити крізь м’ясорубку, пом’яти товкачиком). Викласти цибулю. Всипати манку, сіль, перець, часник. Ретельно перемішати, залишити на 10 хв.

Сформувати вологими руками котлети. Обкачати в сухарях. Обсмажити в розігрітій олії на середньому вогні до рум’яної скоринки (по 3 хв. з обох боків).

Порада: для апетитного аромату варіть горох із лавровим листком, четвертинкою цибулини чи улюбленими спеціями.

А щоб котлети стали більш пишними, пропарилися — на сковорідку, до майже готових, можна бризнути трохи води — і швидко накрити кришкою. Пара розпушить котлети, вони стануть соковитішими та пишнішими