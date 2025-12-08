Мешканці деокупованих територій, які зазнали поранень або ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів під час окупації, можуть встановити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, підтверджують у Мінветеранів і Безоплатній правничій допомозі та розповідають, як це зробити.
Якщо поранення сталося під час окупації
Для цього не потрібно окремо встановлювати причинний зв’язок інвалідності з бойовими діями під час окупації.
Це можна зробити тільки після деокупації території.
Як установити ушкодження здоров’я
- Зверніться до судово-медичного експерта, щоб підтвердити ушкодження від вибухонебезпечного предмета.
- Подайте заяву до міжвідомчої комісії при Мінветеранів про встановлення факту ушкодження здоров’я внаслідок бойових дій.
Заяву подають у паперовій формі — поштою або через ЦНАП.
В електронній формі — на офіційну електронну адресу Мінветеранів: dpi@mva.gov.ua
Потрібні документи:
— документ, що посвідчує особу;
— картка платника податків;
— висновок судово-медичної експертизи;
— витяг про несудимість;
— витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи аби довідки МСЕК, або висновок ЛКК закладу охорони здоров’я про встановлення особі віком до 18 років категорії «дитина з інвалідністю»;
— витяг із ЄРДР про відкриття кримінального провадження;
— інші документи, що підтверджують поранення (за наявності).
Строки розгляду
Упродовж місяця.
Якщо надійшла уточнююча інформація — строк продовжується на 15 днів.
Рішення мають надіслати впродовж 3 робочих днів після ухвалення.
Що робити після отримання рішення
- Зверніться до лікаря з рішенням міжвідомчої комісії.
- Упродовж 5 днів експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи встановлює причинний зв’язок інвалідності з ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів і видає відповідний витяг.
- Із цим витягом треба звернутися до відділу ветеранської політики райдержадміністрації, щоб отримати:
— посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
— нагрудний знак «Ветеран війни — особа з інвалідністю внаслідок війни».
