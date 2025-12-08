Мешканці деокупованих територій, які зазнали поранень або ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів під час окупації, можуть встановити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, підтверджують у Мінветеранів і Безоплатній правничій допомозі та розповідають, як це зробити.

Якщо поранення сталося під час окупації

Для цього не потрібно окремо встановлювати причинний зв’язок інвалідності з бойовими діями під час окупації.

Це можна зробити тільки після деокупації території.

Як установити ушкодження здоров’я

Зверніться до судово-медичного експерта, щоб підтвердити ушкодження від вибухонебезпечного предмета. Подайте заяву до міжвідомчої комісії при Мінветеранів про встановлення факту ушкодження здоров’я внаслідок бойових дій.

Заяву подають у паперовій формі — поштою або через ЦНАП.

В електронній формі — на офіційну електронну адресу Мінветеранів: dpi@mva.gov.ua

Потрібні документи:

— документ, що посвідчує особу;

— картка платника податків;

— висновок судово-медичної експертизи;

— витяг про несудимість;

— витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи аби довідки МСЕК, або висновок ЛКК закладу охорони здоров’я про встановлення особі віком до 18 років категорії «дитина з інвалідністю»;

— витяг із ЄРДР про відкриття кримінального провадження;

— інші документи, що підтверджують поранення (за наявності).

Строки розгляду

Упродовж місяця.

Якщо надійшла уточнююча інформація — строк продовжується на 15 днів.

Рішення мають надіслати впродовж 3 робочих днів після ухвалення.

Що робити після отримання рішення

Зверніться до лікаря з рішенням міжвідомчої комісії. Упродовж 5 днів експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи встановлює причинний зв’язок інвалідності з ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів і видає відповідний витяг. Із цим витягом треба звернутися до відділу ветеранської політики райдержадміністрації, щоб отримати:

— посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

— нагрудний знак «Ветеран війни — особа з інвалідністю внаслідок війни».