Тісто для піци — це, мабуть, найважливіша частина ідеальної піци. Зазвичай його готують на основі класичного дріжджового тіста, але з певними особливостями, щоб отримати хрустку скоринку та м’яку, повітряну основу. Традиційно Неаполітанське тісто (еталон класичної піци) вимагає лише чотирьох інгредієнтів: борошно, дріжджі, вода, сіль. Тож готуймо?
- 200 мл теплої води
- 12 гр сухих дріжджів
- 1 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- 350 гр + 2 ст. л. борошна
- 2 ч. л. олії
Опара
У теплу воду додаємо цукор, дріжджі, 2 ст. л. борошна, перемішуємо і залишаємо на 15 хв.
В опару додаємо сіль, борошно, олію. Замішуємо тісто. Залишаємо в теплому місці на годину. Потім розкачуємо тісто і намащуємо кетчупом. Викладаємо начинку за власним смаком і ставимо в духовку випікати при 250 градусів 7 – 10 хв.
Популярні начинки для піци:
- Пепероні . Гостра ковбаса, яка при випіканні згортається у маленькі “чашечки”, сир моцарела.
- Із шампіньйонами. Шампіньйони, перець, оливки, моцарела.
- Гавайська. Варена шинка та ананаси, сир. Ця начинка викликає найбільше суперечок, але має мільйони фанатів.
- М’ясна. Комбінація кількох видів м’яса: ковбаса, бекон, пепероні, фарш або шинка, сир.
- Курка Барбекю. Замість томатного соусу використовується соус BBQ, шматочки курки та цибуля, сир.
- Із грушею та горгонзолою. Біла основа (без томатів), моцарела, тонка нарізка груші та шматочки горгонзоли. Іноді додають горіхи або мед.
- З тунцем та цибулею. Консервований тунець, червона цибуля, моцарела, томатний соус.
Пам’ятайте правило піци: Менше — це краще. Не перевантажуйте тісто, особливо у центрі, щоб воно добре пропеклося і не розмокло.
Леся БУШМА.
