Тісто для піци — це, мабуть, найважливіша частина ідеальної піци. Зазвичай його готують на основі класичного дріжджового тіста, але з певними особливостями, щоб отримати хрустку скоринку та м’яку, повітряну основу. Традиційно Неаполітанське тісто (еталон класичної піци) вимагає лише чотирьох інгредієнтів: борошно, дріжджі, вода, сіль. Тож готуймо?

200 мл теплої води

12 гр сухих дріжджів

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

350 гр + 2 ст. л. борошна

2 ч. л. олії

Опара

У теплу воду додаємо цукор, дріжджі, 2 ст. л. борошна, перемішуємо і залишаємо на 15 хв.

В опару додаємо сіль, борошно, олію. Замішуємо тісто. Залишаємо в теплому місці на годину. Потім розкачуємо тісто і намащуємо кетчупом. Викладаємо начинку за власним смаком і ставимо в духовку випікати при 250 градусів 7 – 10 хв.

Популярні начинки для піци:

Пепероні . Гостра ковбаса, яка при випіканні згортається у маленькі “чашечки”, сир моцарела.

Із шампіньйонами. Шампіньйони, перець, оливки, моцарела.

Гавайська. Варена шинка та ананаси, сир. Ця начинка викликає найбільше суперечок, але має мільйони фанатів.

М’ясна. Комбінація кількох видів м’яса: ковбаса, бекон, пепероні, фарш або шинка, сир.

Курка Барбекю. Замість томатного соусу використовується соус BBQ, шматочки курки та цибуля, сир.

Із грушею та горгонзолою. Біла основа (без томатів), моцарела, тонка нарізка груші та шматочки горгонзоли. Іноді додають горіхи або мед.

З тунцем та цибулею. Консервований тунець, червона цибуля, моцарела, томатний соус.

Пам’ятайте правило піци: Менше — це краще. Не перевантажуйте тісто, особливо у центрі, щоб воно добре пропеклося і не розмокло.

Леся БУШМА.