Так, вам не почулося, заварні і дріжджові. Дуже вдалий рецепт, пиріжки виходять як пух. Дріжджі «не бояться» окропу. Рецепт перевірений. Будете приємно здивовані, як із води та борошна можуть завдатися такі красені-пиріжки. Начинка може бути яка завгодно, але оскільки зараз піст, то готуємо з капустою.

250 мл води

250 мл крутий окріп

700 г борошна

30 г пресованих або 10 г сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

3 ст. л. олії

Начинка :

400 г свіжа капуста + 200 г квашена

1 цибулина

1 морквина

сіль, перець, цукор за смаком, олія

Готуємо начинку . На сковороді обсмажуємо цибулю, моркву. Додаємо капусту, сіль, перець, цукор за смаком. Тушкуємо до готовності.

Тісто. У миску вливаємо теплу воду, додаємо цукор, сіль, дріжджі, олію, борошно. Все розмішуємо і вливаємо окріп. Замішуємо тісто, за потреби додаємо ще пару ложок борошна. Все гарно вимісити. Тісто ділимо навпіл, розкачуємо у валик, розділяємо на шматочки і формуємо пиріжечки. Тісто відразу починає «рухатися». Сформовані пиріжки складаємо на піднос і залишаємо на 10 хв. «відпочити». На розігрітій сковороді з додаванням олії, смажимо з обох сторін. Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. І смакуємо!

Леся БУШМА.