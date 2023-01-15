Те, що кури мало несуться цієї пори, пов’язано з їх линькою, котра триває, бува, до чотирьох місяців. Усі ресурси, які до цього були направлені на утворення яєць, тепер витрачаються на відновлення пір’я. Скоротити цей період до мінімуму можна, якщо правильно подбати про несучок.

Під час активної линьки обов’язково давайте їм м’ясо-кісткове борошно. Якщо його немає, просто подрібніть на м’ясорубці невелику рибу. Охоче в цей час кури їдять і всі наявні в господарстві молочні продукти — сироватку, кисле молоко, сир.

А ось із дріжджами важливо не переборщити: у птиці може бути розлад кишківника. Розведіть їх спочатку в теплій воді, а потім запарте на них мішанку, яку залиште на всю ніч. Пропорція — 30 г дріжджів на 1 кг корму (наприклад, дерті). Щоб птиця отримала необхідну кількість вітаміну В, для 15 курей достатньо пів відра такої мішанки 1—2 рази на тиждень.

Узимку годуйте курей тричі на добу. Вранці та в обід давайте теплу мішанку, яку обов’язково ставте в сараї: на морозі вона швидко замерзне. Увечері за годину до сну насипте зерно. Вдень можна підгодувати морквою, кормовим і червоним буряком.

Висушену влітку кропиву кури поїдають узимку з величезним апетитом. Один-два рази на тиждень підкладайте їм хвойні гілки, що містять багато вітамінів та інших корисних речовин. Постійно в курнику нехай буде річковий пісок, необхідний курям для травлення. Бажано, щоб у ньому були мушлі — це джерело кальцію, який робить яєчну шкаралупу міцною.

Ще обов’язково додавайте в корм прожарену та подрібнену яєчну шкаралупу (з тією ж метою, що й мушлі). Гартувати шкаралупу потрібно для дезінфекції, а добре подрібнювати — щоб кури потім не клювали свої яйця.

Годувати птицю потрібно завжди в один і той самий час, інакше нервуватиме, що теж позначиться на

несучості. Напувати курей узимку — теж складне заняття. Доступ до води має бути постійним. Щоб не замерзала, в холодну пору при кожному годуванні в напувалки наливайте тільки теплу воду. А ось на ніч можна покласти й трохи снігу. Як улітку, так і взимку потрібно стежити за напувалками, вони завжди повинні бути чистими.

Крім правильного харчування, є ще один важливий момент — утеплення сараю на зиму. Приміщення не повинно пропускати холодне повітря. При невеликих морозах випускайте курей на вулицю щодня, а курник провітрюйте.

Отримувати яйця не в сезон допомагає й додаткове освітлення. Необхідно вмикати світло при першій годівлі о сьомій ранку і до світанку. А ввечері — як починає темніти й приблизно до пів на дев’яту вечора.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.