Особливе тому, що до складу салату входить копчена ковбаса, а продукти не нарізають кубиками, а натирають на тертушці та загортають у лаваш. Зручна порційна подача!

Лаваш тонкий (прямокутний, 50х30 см)

150 г копченої ковбаси

3 середні варені картоплини

2 середні варені морквини

100 г горошку консервованого

3 середні солоні огірки

3 варених яйця

90 г плавленого сиру («Янтар»)

100 г майонезу

свіжа петрушка

чорний мелений перець

сіль

Яйця, ковбасу, моркву, картоплю крупно натерти. Огірки просушити паперовим рушником, крупно натерти, рідину віджати. Лист лавашу змастити сиром. Притрусити ковбасою, не доходячи до одного з країв. Зверху — моркву, далі — картоплю, горошок, огірки та яйця. Притрусити подрібненою зеленню. Посолити, поперчити. Нанести сіточку майонезу. Сформувати рулет, загорнути в харчову плівку. Покласти в холодильник на 2 год. Нарізати на шматочки по 4—5 см.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.