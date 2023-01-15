Особливе тому, що до складу салату входить копчена ковбаса, а продукти не нарізають кубиками, а натирають на тертушці та загортають у лаваш. Зручна порційна подача!
- Лаваш тонкий (прямокутний, 50х30 см)
- 150 г копченої ковбаси
- 3 середні варені картоплини
- 2 середні варені морквини
- 100 г горошку консервованого
- 3 середні солоні огірки
- 3 варених яйця
- 90 г плавленого сиру («Янтар»)
- 100 г майонезу
- свіжа петрушка
- чорний мелений перець
- сіль
Яйця, ковбасу, моркву, картоплю крупно натерти. Огірки просушити паперовим рушником, крупно натерти, рідину віджати. Лист лавашу змастити сиром. Притрусити ковбасою, не доходячи до одного з країв. Зверху — моркву, далі — картоплю, горошок, огірки та яйця. Притрусити подрібненою зеленню. Посолити, поперчити. Нанести сіточку майонезу. Сформувати рулет, загорнути в харчову плівку. Покласти в холодильник на 2 год. Нарізати на шматочки по 4—5 см.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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