Трапляється, що банкомат не працює, а готівка конче потрібна. Нагадуємо, що її можна отримати зі своєї картки на касах супермаркетів під час купівлі товарів, в аптеках та на АЗС.

Перед оплатою товару потрібно повідомити касиру про бажання замовити одноразову виплату коштів.

За один раз можна зняти від 500 до 6000 грн. Така послуга є абсолютно безкоштовною — жодні комісії не стягуються.

Також можна зняти готівку з картки в «Укрпошті» та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.