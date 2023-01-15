Цей продукт використовується не лише в народній медицині, а й фармацевтами. Його називають натуральним антибіотиком, сильним знеболювальним засобом, помічний він і для імунітету. (Використовувати такі ліки можна лише у разі, якщо не маєте алергії на продукти бджільництва).

При бронхітах, трахеїтах робити інгаляції: 60 г прополісу та 40 г воску покласти в ємність на 300 мл, поставити в посуд більшого розміру з киплячою водою. Прополіс та віск танутимуть і виділятимуть свої лікувальні речовини. Тривалість такої інгаляції 10—15 хв., робити слід до зникнення ознак хвороби.

При грипі та ангіні шматок прополісу завбільшки 1—2 горошинки треба тримати в роті протягом дня.

При запаленні середнього вуха застосувати екстракт: 20 г подрібненого прополісу на 100 мл 70-відсоткового спирту-ректифікату настоювати 3 доби при кімнатній температурі. Закапувати тричі на день по 3 краплі.

Зубний біль можна здолати, тримаючи шматочок прополісу біля кореня хворого зуба.

Також використовують для виведення мозолів, поклавши його горошину на хворе місце та прибинтувавши. За 3 доби зняти та зрізати мозоль.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.