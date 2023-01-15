Найперше, орган ПФУ, який тепер призначає житлову субсидію, в разі ухвалення рішення про відмову в ній повинен був повідомити вас про це впродовж трьох календарних днів із дня прийняття такого рішення. Це передбачено постановою Кабміну від 21.10.95 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», зазначають у Пенсійному фонді України.

При цьому поінформувати заявника мають у паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис. У повідомленні повинна зазначатися інформація про причини відмови та порядок оскарження прийнятого рішення.

Проте в період дії воєнного стану орган Фонду може повідомити вас про таке рішення в телефонному режимі. Запис про це має бути зроблено в журналі реєстрації інформування заявників.

Цей запис має містити інформацію про:

номер рішення про відмову;

номер телефону заявника;

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка повідомила про ухвалене рішення;

дату та час телефонного дзвінка.

Особа, якій було відмовлено в призначенні субсидії (або яка не згодна з її розміром), має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

Можна зателефонувати до контакт-центру ПФУ: 0 800 503 753.