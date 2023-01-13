Буряк — суперпродукт. У його складі є багато речовин, що не руйнуються навіть при термічній обробці. Овоч і наситить, і кишечник почистить, і зміцнить імунітет. Для вас, читачі, — добірка яскравих салатів, які захочеться готувати з будь-якого приводу.

ІЗ БРИНЗОЮ

Головну роль відіграє заправка: з нею, здавалося б, звичайний салат стає справжнім витвором мистецтва. Хоч раз так приготуєте — більше не захочете засмачувати салат ані олією, ані майонезом.

2 середні буряки; 50 г бринзи; 50 г волоських горіхів; зелень.

Заправка: 1 чайна ложка меду; 1 столова ложка лимонного соку; 3 столові ложки олії; чверть чайної ложки готової гірчиці.

Буряк зварити чи запекти до готовності. Горіхи підсмажити на сухій сковорідці, подрібнити. Для заправки в мисочці змішати мед, олію, сік лимона та гірчицю. Буряк нарізати кубиками, полити заправкою, залишити промаринуватися на 20 хв. Бринзу розкришити, половину змішати з буряком. Салат притрусити бринзою, горішками та зеленню.

«СИТИЙ ПАН»

Такий салат із копченим сиром і смаженим курячим філе може замінити вечерю.

3 варені чи запечені середні буряки; 250 г копченого сиру; 1 середнє куряче філе; 5 варених яєць; зелена цибуля; 3 середні зубчики часнику; 150 г майонезу; сіль; чорний мелений перець; олія.

Філе розрізати вздовж на тоненькі шматочки, посолити. Викласти на добре розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. Смажити до рум’яної скоринки з обох боків. Викласти на паперовий рушник, дати охолонути. Нарізати дрібненькими кубиками. Сир крупно натерти. Буряк і яйця натерти середньо. Подрібнити цибулю.

Для соусу змішати сіль, перець, вичавлений часник і майонез. З’єднати в мисці всі продукти, засмачити соусом, перемішати.

«ВЕРХОВИНСЬКИЙ»

Зима — найкращий час для такого насиченого салату із запечених буряків. Для святкового столу його можна викладати в салатне кільце — страва добре тримає форму.

2 середні запечені буряки; 100 г твердого сиру; 2 варені яйця; 3—4 середні мариновані (солені) огірки; 1—2 середні зубчики часнику; майонез; сіль; чорний мелений перець.

Буряк, яйця та сир натерти на середній тертушці, викласти в салатник. Додати дрібно нарізані огірки та вичавлений часник. Посолити, поперчити, заправити майонезом за смаком.

Для святкової подачі поставити салатне кільце (його замінить банка з-під горошку, відкрита з обох боків та підпиляна, чи обрізана на кільце літрова пластикова пляшка) на пласку таріль. Викласти одну порцію салату, злегка утрамбувати ложкою, потім акуратно зняти форму.

«ПРОТИВІРУСНИЙ»

Салат із хріном діє як профілактична «пігулка» проти вірусів.

2 середні запечені буряки; 4 середні зубчики часнику; 2 столові ложки дрібно натертого кореня хрону; 120 г жирної сметани; сіль.

Буряк середньо натерти, викласти в миску. Часник вичавити. Хрін змішати зі сметаною, сіллю та часником. Засмачити салат.

Порада: якщо буряк не солодкий, додайте до закуски пів чайної ложки цукру.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.