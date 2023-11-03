Якщо у вас раптом виник пекучий біль у поперековій ділянці — це може бути симптомом запалення сідничного нерва, яке називається незвичним словом «ішіас». «Порадниця» розібралася, чому виникає та кому загрожує це захворювання, а головне — як його можна вилікувати.

ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМИ

— Ішіас — це запалення чи защемлення сідничного нерва (або його відгалужень) — найдовшого нерва в людському організмі, — розповідає невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК. — Захворювання також називають попереково-крижовим радикулітом і невралгією сідничного нерва. Ішіас зазвичай розвивається у людей вікової категорії 45+, пацієнти молодшого віку зустрічаються дуже рідко.

Основною причиною розвитку запального процесу або здавлювання нервових корінців при ішіасі вважають остеохондроз або грижу міжхребцевого диска. Спровокувати виникнення захворювання здатні також травми спини, остеофіти (кісткові нарости на хребцях, що спричиняють компресію тканин), пухлини на спинному мозку, переохолодження організму. Фактором ризику вважають і наявність у пацієнта ревматоїдного артриту, цукрового діабету, подагри, інфекційних захворювань, запальних процесів у тазовій ділянці. Іноді ішіас стає наслідком інтоксикації організму алкоголем або отруйними речовинами (ртуть, миш’як, свинець).

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

За словами лікарки, захворювання може розвиватися як швидко, так і поступово. Його класичним початковим симптомом вважають біль у поперековому відділі хребта, який може відчуватися в сідницях і поступово поширюватися по задній поверхні ноги аж до стопи та кінчиків пальців. Зазвичай від больового синдрому страждає одна нога, але зрідка захворювання уражує й обидві.

Біль при ішіасі може бути різного характеру: пекучий, поколюючий, стріляючий, ниючий. Він то посилюється, то слабшає, іноді навіть повністю зникає, але це тимчасове полегшення. Нерідко больовий синдром посилюється через будь-яке напруження м’язів: при ходьбі, нахилах і навіть при кашлі.

Іншими характерними симптомами захворювання є набряки в ділянці попереку, оніміння й поколювання ніг, відчуття «мурашок» у них. Рідше спостерігається підвищена температура тіла, надмірна пітливість. Іноді при ішіасі може порушуватися робота внутрішніх органів — кишківника та сечового міхура, що призводить до нетримання сечі та калу.

Загалом невралгія сідничного нерва здатна швидко прогресувати й у важких випадках може навіть знерухомити хворого.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Діагностикою та лікуванням ішіасу займаються невропатолог, травматолог чи нейрохірург, — каже Оксана Щитник. — Спеціаліст проводить огляд пацієнта та робить кілька специфічних тестів, що дозволяють виявити характерні симптоми захворювання. Крім того, можуть бути призначені УЗД, рентгенографія, комп’ютерна або магнітно-резонансна томографія, електроміографія. За допомогою цих досліджень вдається визначити ступінь защемлення нервових корінців, а також оцінити поширеність запального процесу.

Лікування ішіасу має комплексний характер. Для зняття больового синдрому та зменшення запалення призначають медикаментозні препарати (анальгетики, спазмолітики, міорелаксанти, глюкокортикостероїди, знеболювальні гелі) та вітаміни групи В. Паралельно в більшості випадків застосовують фізіотерапію (електрофорез, лікування теплом, лазером, озоном).

Непогані результати при цьому діагнозі нерідко демонструють і методи нетрадиційної медицини, зокрема, гірудотерапія — лікування п’явками, акупунктура — введення в біологічно активні точки тіла спеціальних тонких голок. Після зняття загострення хворому рекомендують заняття лікувальною фізкультурою та масаж. У поодиноких випадках при ішіасі застосовують хірургічне втручання.

ПРОФІЛАКТИКА

Щоб попередити невралгію сідничного нерва, рекомендують регулярні, але помірні фізичні навантаження (особливо корисне плавання) та сон на зручному й не надто м’якому (в ідеалі — ортопедичному) матраці. Важливо також не пускати на самоплив простудні та інфекційні захворювання, контролювати масу тіла, уникати переохолодження, травм спини.

Крім того, необхідно запам’ятати алгоритм безпечного підняття важких предметів. Щоб навантаження припадало на м’язи рук і ніг, а не попереку, рекомендується трохи присісти та нахилитися, після чого підняти вантаж, не згинаючи при цьому спину.

Ірина КАДЧЕНКО.