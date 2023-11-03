Земля — живий організм, вона може і хворіти, і втомлюватися. Чим хворіє ґрунт — і як його лікувати? Які методи оздоровлення найефективніші — і в яких випадках?

Найнебезпечніші хвороби ґрунту — ті, які шкодять не лише йому, і навіть не деревам, овочам та квітам, що на ньому ростуть, а й людям, причому —безпосередньо. У ґрунті довго зберігаються і навіть розмножуються віруси, бактерії та мікроорганізми, потрапляння яких до організму людини може призвести до серйозних наслідків. Це геогельмінти, збудники сальмонельозу, правця, туберкульозу, сибірки та багатьох інших захворювань.

На щастя, такі серйозні проблеми виникають рідко і лише в досить специфічних місцях, наприклад, на ділянках, забруднених відходами, стічними водами. Однак іноді господарі землі й не знають, що поблизу знаходиться джерело забруднення, а патогенні мікроорганізми можуть потрапити на їхню ділянку разом із ґрунтовими або весняними талими водами. Якщо виявлено подібне зараження ділянки, оздоровлення ґрунту проводять радикальними способами: знезаражують хлорним вапном, розчином формальдегіду, в деяких випадках проводять термічну обробку.

Однак найчастіше під хворобами ґрунту мають на увазі те, що в ньому живуть шкідливі для рослин мікроорганізми — різні види грибків, збудники фітофторозу та борошнистої роси. Щоб їх знищити, деякі городники щоосені дезінфікують землю мідним купоросом.

Однак такі методи в довгостроковій перспективі нашкодять, а не допоможуть — адже під час обробки отруйними речовинами гинуть не лише шкідливі мікроорганізми. Ґрунт сам може впоратися з багатьма своїми хворобами — коли в ньому є в достатньому обсязі корисна мікрофлора. Ось її й потрібно підтримувати. Це найнадійніше та екологічно безпечне оздоровлення ґрунту.

Для цього треба своєчасно вносити підживлення з урахуванням складу ґрунту на конкретній ділянці, мульчувати землю органікою (соломою, сіном), додавати біокомпост, який служить їжею для дощових хробаків (а вони є справжніми «санітарами ґрунту»), підтримувати оптимальний рівень вологості, забезпечувати аерацію (доступ повітря) без порушення цілісності пласту. Також іноді землі потрібно давати відпочивати, засіваючи ділянку сидератами (вівсом, гірчицею, люпином) — це відновить родючість і оздоровить ґрунт.