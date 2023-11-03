Я люблю готувати смачно, але при цьому без зайвої метушні. Поки борщ томиться на плиті, роблю пампушки.

Тісто:

50 мл молока

250 мл води

380—400 г борошна

7 г сухих дріжджів

1,5 столові ложки цукру

1 чайна ложка солі

Заливка:

6 середніх зубчиків часнику

50 мл води

3 столові ложки олії

У миску влити тепле молоко та воду. Всипати цукор і дріжджі. Залишити в теплі на 15 хв. до утворення пінної шапочки. Додати сіль, перемішати. Частинами всипати борошно. Вимісити спочатку в мисці, а потім на столі. Тісто має бути м’яким і не липнути до рук. Миску змастити олією, викласти тісто, накрити плівкою. Залишити на 30—40 хв. для підйому в теплі. Обім’яти. Розділити на 14 пампушок. Викласти на деко чи у форму для запікання. Накрити рушником, залишити на 15 хв., щоб піднялися. Збризнути водою. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікати 15 хв. до рум’яності.

Для заливки в миску влити воду та олію, додати вичавлений часник, перемішати. Дістати пампушки з духовки, полити ароматною заливкою. Поставити назад у духовку на 3 хв.

Наталія КУЧЕР. м. Малин.