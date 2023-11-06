Переселенці, які хочуть здобути новий фах, можуть долучитися до конкурсного відбору учасників безоплатної навчальної програми «Школа соціального робітника». Проводить його благодійний фонд Women’s Aid International за підтримки Посольства США, інформує Мінреінтеграції.

Навчання дасть змогу опанувати основи догляду за людьми похилого віку, з інвалідністю та постраждалими від війни. Найкращим учасникам програми буде запропоновано роботу у сфері соціального супроводу.

До кандидатів лише дві вимоги:

мати статус внутрішньо переміщеної особи

можливість відвідувати заняття в Києві.

Навчальна програма триватиме 5 днів по 6 год., 15—17 та 24—25 листопада 2023 року.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити заявку, перейшовши за цим посиланням: https://forms.gle/FqMz86Ma6jWA9noS6

Кінцевий термін реєстрації — 10 листопада 2023 року.