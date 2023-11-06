Власним досвідом поділилася військова медикиня, колишня військовополонена Мар’яна МАМОНОВА.

Коли чоловік повертається з полону, це може бути найщасливіший день у вашому житті. Ви знову бачите його обличчя, чуєте голос, відчуваєте тепло. Хочете обійняти його, поцілувати, сказати, як сильно кохаєте і як скучили. Ви хочете забути про все зло, що сталося з ним і з вами. Хочете повернутися до того життя, що мали до війни. Ви хочете бути щасливими разом.

ЯК ЙОГО ПІДТРИМАТИ

Але це також може бути початком нового виклику для вас обох. Ваш чоловік не той самий, яким його пам’ятаєте. Він пережив страшні речі, які залишили слід на його душі та тілі. Він може не бути готовим до вашої любові й турботи. Він може не бути готовим до вашої радості та сміху. Він може не бути готовим до вашої розмови й запитань. Він може потребувати часу, щоб зцілити свої рани.

Як підтримати чоловіка після того, що він пережив? Як відновити ваші стосунки? Як допомогти йому адаптуватися до мирного життя?

Це непрості питання, і на них немає однозначних відповідей. Кожна ситуація унікальна, і кожна пара має свої особливості. Але є деякі поради, які можуть бути корисними для дружин військовополонених, котрі повертаються з полону.

НЕ ПОСПІШАЙТЕ З ОБІЙМАМИ ТА ПОЦІЛУНКАМИ

Дайте йому час і простір, щоби сам вирішив, коли і як виявити свої почуття. Врахуйте, що в полонi вiн міг пережити фізичне або психологічне насильство, яке могло залишити слід на його емоційному стані. Можливо, вам здається, що ваша ніжнiсть допоможе йому забути про свої страждання, але це не завжди так. Дайте йому можливiсть самому вiдчути, що вiн у безпеці й коханий, дозвольте самому вiдкритися перед вами, коли буде готовий.

БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО КОМПРОМІСІВ

Не очікуйте від чоловіка, що буде таким самим, як раніше, або що швидко повернеться до нормального життя. Дайте йому час і простір, щоб сам знайшов свій шлях до одужання. Будьте толерантними й співчутливими до його потреб і почуттів. Будьте готові до змін і компромісів у вашій спільній життєвій стратегії.

Будьте терплячими. Пам’ятайте, що ваш чоловік пережив травматичний досвід, який може мати довготривалі наслідки для його психологічного здоров’я. Він може страждати від посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресії, тривоги, неврозу, безсоння, кошмарів, флешбеків, гніву, провини або інших симптомів. Він може мати складнощі з адаптацією до мирного життя, з налагодженням стосунків із родиною та друзями, з виконанням своїх обов’язків або знаходженням сенсу в житті. Все це потребує часу і професійної допомоги. Не засуджуйте його за його стан або за те, що потребує лікування. Навпаки, заохочуйте шукати допомогу, якщо бачите, що не може самостійно впоратися зі своїми проблемами.

Будьте поруч із чоловіком, коли потребує вашої уваги або підтримки. Показуйте йому свою любов і повагу…

НЕ ПРИХОВУЙТЕ СВОЇ ЕМОЦІЇ, ДБАЙТЕ І ПРО СЕБЕ

Вони — частина вас, вашого життя і долі. Можете переживати страх, гнів або сум, але не засуджуйте себе за це. Зверніться по допомогу, не будьте одна. Ви можете знайти підтримку в родині чи друзях. Вони — ваша опора, ваша сила і світло. Вони — ті, хто завжди буде поруч із вами.

Дбайте про себе, не забувайте про свої потреби. Ви можете покращити своє здоров’я і настрій. Можете займатися спортом, хобі або медитацією чи будь-чим іншим, що приносить вам радість. Надихайтеся історіями успіху, не втрачайте надії. Ви можете прочитати про тих, хто пережив полон або розлучення, дізнатися, як вони подолали свої труднощі, як зберегли оптимізм і відновили стосунки.

Ви — чудова людина, яка заслуговує на краще. Ви — сильна жінка, котра не здається без бою. Ви — непереможна особистість, яка може все. Ви — героїня!