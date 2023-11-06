Щоосені зразкові городники перекопують звільнені від урожаю грядки. Але ж відомо, що «надмірне землеробство» може виявитися шкідливим.

ПЛОДОНОСНОМУ ҐРУНТОВІ — ЩАДНУ ОБРОБКУ

Наприклад, якщо ґрунт на ваших грядках родючий, добре дренований, із великою кількістю дощових черв’яків, то для нього кориснішою буде щадна обробка. У чому вона полягає?

Якщо на вашій ділянці досить сухо, але ґрунт родючий і не дуже заростає бур’янами, то перекопувати його восени немає великої необхідності. Достатньо прибрати всі рослинні рештки, бур’яни й розпушити верхній шар вилами.

Доступ повітря для корисних мікроорганізмів буде забезпечений, а структура ґрунту не порушиться. Навесні легкий ґрунт розпушіть вилами, лише злегка зрушуючи пласт. Замість осіннього перекопування можна сіяти сидерати (гірчицю, овес, озиме жито тощо) для захисту від вимивання осінніми та весняними дощами поживних речовин. Ці рослини залишають на зиму й перекопують лише навесні. Крім того, вони допомагають захистити овочі від такого шкідника, як нематода.

НА ВАЖКИХ ҐРУНТАХ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ ЛОПАТОЮ

Перекопувати таку землю потрібно класичним способом — лопатою, глибоко. При цьому грудки, що вивертаються, розбивати зовсім не обов’язково, тому що під дією опадів і морозу вони з часом розсиплються самі. Плюсом осіннього перекопування є й те, що під час цієї процедури видаляється значна частина бур’янів, а шкідники, що зимують у ґрунті, опиняються на поверхні та гинуть. Якщо хочете підвищити родючість ґрунту, розкидайте поверх перекопаної землі гній (підійде будь-який, навіть неперепрілий). Розкидані купки присипте піском або землею шаром кілька сантиметрів.

Під час весняного перекопування (важкі глинисті ґрунти в ідеалі потрібно перекопувати восени та навесні) побачите, скільки дощових черв’яків перебралося на ваш город завдяки цим «приманкам».

Якщо після зими земля на вашій ділянці зазвичай перезволожена, то під час осіннього перекопування постарайтеся надати ділянці рівного або злегка опуклого профілю. По краях прокопайте водовідвідні канавки. Тоді весняні води стікатимуть у них, і земля зможе дихати.

Якщо ділянка розташована в низині, сильно заростає бур’янами або є необхідність внести добрива, то лопатою тут не обійтися. Спочатку розкидайте по городу гній і потім переоріть. Весною процедуру можна повторити, але вже лопатою. Обробку ґрунту мотоблоком проводять лише на сильно дернованих і заболочених ділянках. Перекопувати їх мотоблоком можна і восени, і навесні. При цьому важкі глинисті або суглинисті ґрунти фрезерувати краще навесні безпосередньо перед посадкою. А ось обробляти мотоблоком легкі ґрунти з невеликим родючим шаром не варто.