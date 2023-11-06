Цей гарбузовий пиріг — наш улюблений, пишний, вологий і дуже ароматний. Готується швидко, а на смак — як торт!

На форму 22 см

Тісто:

250 г борошна

2 чайні ложки розпушувача

1 чайна ложка соди

2 чайні ложки кориці

1,5 чайні ложки імбиру

чверть чайної ложки мускатного горіха

0,5 чайної ложки солі

250 г цукру

420 г гарбузового пюре

4 великі яйця

дрібка ваніліну

240 мл олії

Крем:

180 г вершкового сиру

70 г вершкового масла

50 г цукрової пудри

чайна ложка ванільного цукру

Зробити гарбузове пюре зручним для вас способом (запекти, відварити), подрібнити блендером. Борошно просіяти, додати корицю, мускатний горіх, імбир, соду, сіль, розпушувач, перемішати.

Окремо з’єднати яйця, цукор, ваніль, влити олію, додати гарбузове пюре. Перемішати віночком до однорідної маси, збивати не потрібно. З’єднати із сухими інгредієнтами, перемішати до однорідності. Форму для випічки застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти. Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30—35 хв. Готовність перевірити зубочисткою. Залишити повністю охолонути.

Для крему збити міксером м’яке масло, цукрову пудру та ваніль. Збивати до побіління маси. У 2—3 прийоми підмішати сир, продовжуючи збивати на пишну масу. Викласти крем на охолоджений пиріг.

Порада: з цього ж тіста можна приготувати гарбузові кекси, а з крему зробити «шапочки». Тоді час випікання зменшити до 20—25 хв.

Лілія МАТВІЄНКО. м. Житомир.