У періоди міжсезоння істотно скорочується кількість звернень громадян до міграційної служби. Стосується це оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. Тому ДМС і радить робити це в міжсезоння.

Адже тепер отримати паспортні документи можна без зайвих затримок. Для отримання послуги необхідно попередньо зареєструватися через електронний сервіс. Він передбачає бронювання місць до 14 днів наперед. Однак нині через відсутність попиту сервіс пропонує запис у чергу «сьогодні на завтра».

Скористайтесь можливістю оформити паспорт у зручному режимі в період зниженого навантаження на підприємство з виготовлення паспортних документів і підрозділи міграційної служби.

Важливо. Згідно зі зміною до постанови від 28.02.2022 №170 «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон» суттєво звужено коло осіб, яким може бути надана послуга з вклеювання фото дітей до закордонних паспортів батьків і продовження до 5 років терміну дії закордонних паспортів у разі завершення строку дії.

Сьогодні це можливо лише у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.

Міграційники закликають громадян не відкладати надовго візит до міграційної служби в разі завершення дії закордонного паспорта. Несвоєчасне звернення може загрожувати зривом запланованої закордонної поїздки, фінансовими та моральними втратами.