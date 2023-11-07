Рак молочної залози можна діагностувати й лікувати безоплатно. Ці послуги входять до Програми медичних гарантій та оплачуються лікарням Національною службою здоров’я України. Щоб перевіритися на рак грудей, жінці варто звернутися насамперед до сімейного лікаря, нагадують у НСЗУ.

Після огляду він вирішить, чи потрібна консультація мамолога або обстеження для діагностики раку, зокрема УЗД чи мамографія. І в разі потреби створить відповідне електронне направлення на безоплатні медпослуги.

Усе про діагностику та лікування раку грудей підкаже спеціальний чат-бот «Лікуйся», що зорієнтує в безоплатних медичних послугах онкоцентрів. Це стосується як діагностики онкологічних захворювань, так і лікування.

Чат-бот «Лікуйся» діє у двох месенджерах – вибирайте зручніший для вас:

у Telegram: https://t.me/likuysia_bot

у Viber: https://chats.viber.com/likuysia

Як ним користуватися:

натисніть на посилання і клікніть на start;

чат-бот запропонує головне меню — воно розміщене внизу праворуч у вигляді спеціального значка;

у головному меню виберіть потрібний розділ: «Діагностика» або «Лікування»;

у розділі «Діагностика» можна запитати, як зробити мамографію, де пройти дослідження, які є контрольні обстеження тощо;

у розділі «Лікування» можна дізнатися все про хіміотерапію, хірургічне лікування, променеву терапію, знеболення тощо.

Важливо виявити рак на ранній стадії. Фахівці рекомендують проходити регулярні огляди в лікаря: у віці до 30 років — один раз на два роки, у віці 30—40+ — один раз на рік.