Бордоська рідина — популярний та ефективний протигрибковий засіб для обробки саду. Він допомагає в боротьбі з борошнистою росою, паршею, моніліозом, кокомікозом, антракнозом, мільдью та багатьма іншими хворобами. Недорогий і простий у використанні. Однак ця суміш вапна та мідного купоросу ефективно діє лише за правильного застосування.

1. 3-відсотковий розчин застосовують восени й навесні по голих гілках, інакше може спалити листя. 1-відсотковий — під час вегетації. Для приготування 3-відсоткового розчину 300 г мідного купоросу розводять у 5 л теплої води. В окремій посудині в такій само кількості води розчиняють 400—450 г гашеного вапна. Розчинений купорос тоненькою цівкою вливають у вапняний розчин, постійно помішуючи. Якщо зробити навпаки, якість препарату знизиться. Має утворитись небесно-блакитна суміш. Проціджують крізь дрібне сито та обробляють рослини.

2. Суміш не можна готувати в металевій тарі — лише у склі або пластику. Для розмішування використовують дерев’яну палицю. При контакті з металом може відбутись окислення і випаде осад.

3. Щоб вгадати з пропорцією, опустіть у суміш цвях, потримайте там і подивіться: якщо на його поверхні з’явився тонкий мідний шар, треба додати трохи вапняного розчину. Адже надмір міді може спричиняти опіки.

4. Працюють у респіраторі та гумових рукавичках, аби не допустити потрапляння часточок розчину на шкіру та в дихальні шляхи.

5. Великою перевагою бордоської рідини є те, що вона добре прилипає і тримається на листі навіть після дощу. Але обробки проводять лише в суху безвітряну погоду.

6. Бордоська рідина не зберігається, тож використовують її свіжою.

7. Норма витрат на плодових деревах: на дерево до двох років — до 1,5 л, на доросле — до 5 л. На ягідниках — 1,5—2 л на 10 кв.м.

8. Остання обробка — через 2 тижні після скидання листя. Інтервал між обробками — не частіше трьох тижнів.

9. Бордоською рідиною також дезінфікують землю на городі та в теплицях після збирання врожаю. Ґрунт проливають на глибину 10 см. Але такі обробки здійснюють раз на кілька років. Годиться розчин і для дезінфекції погребу та теплиць.

10. Бордоську рідину не рекомендують поєднувати з іншими препаратами для обробки.

11. Замінити бордоську суміш можна іншими препаратами: власне мідний купорос (але він більш токсичний), хлорокис міді, Хом, Оксихом, Купроксат.

12. Посуд, у якому готували розчин, у харчових цілях використовувати не можна. Розчин, що залишився, утилізуйте, закопавши в землю за територією саду й городу.

Іван СИМАКОВ, садівник.