Ароматне сало з часником і прянощами в банці гарячим способом засолювання. Таке сало можна їсти вже за добу, але що довше стоїть, то стає смачнішим. Так можна приготувати будь-яке сало з різних частин, як із прошарком, так і без.

400 г сала

15 г солі (1 неповна столова ложка)

1 чайна ложка суміші мелених перців

1 чайна ложка меленого коріандру

3—4 великі зубчики часнику

7—8 горошин духмяного перцю

1 середній лавровий листок

У сирого сала почистити шкірочку, промити та просушити. Нарізати невеликими шматками, щоб було зручно укладати в банки по 0,5 л. Окремо в тарілці змішати сіль, мелений перець і коріандр. Кожен шматочок сала обкачати в ароматній суміші. Викласти щільно в банки. Перекладати сало в банці шматочками лаврового листка, нарізаним часником і духмяним перцем.

Протерти шийки банок серветками. Накрити гвинтовими кришками, трохи закрутивши їх. Дно широкої каструлі застелити кухонним рушником. Виставити банки. Залити водою по плічка. Поставити на вогонь. Накрити каструлю кришкою.

Як закипить, стерилізувати 45 хв. Після одразу щільно закрити банки, як при звичайній консервації. Банки перевернути, щоб верхні шматочки просочилися ароматним соком, що виділився, та сіллю. Залишити так до охолодження. Поставити сало в холодильник. Куштувати можна вже за добу.

Таке сало можна зберігати в холодильнику близько двох місяців.