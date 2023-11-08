Понад 20 років я працювала в колективі, де щороку, коли йшла у відпустку, виплачували матеріальну допомогу на оздоровлення. Чи буде її враховано, як оформлятиму пенсію, чи вплине вона на її розмір?

Людмила. Київська обл.

Так, ці виплати буде враховано в заробіток для обчислення пенсії, роз’яснюють у ПФУ. Згідно зі ст.41 Закону України від 9.07.2003 №1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії враховують суми виплат, отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом (1 січня 2004 року), з яких було фактично нараховано (обчислено) та сплачено страхові внески.

Важливо! Суми виплат (доходу) враховують у межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної плати, з якої сплачують внески: 15 мінімальних заробітних плат. Станом на 2023 рік ця величина становить 100500 грн (15х6700 грн).