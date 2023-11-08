Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше), повідомляє МОЗ.

Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, а й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів.

При цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби, — 30 календарних днів.

Погасити електронний рецепт, як і раніше, можна в аптеці, що працює з електронною системою охорони здоров’я. Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом».

Для цього достатньо обрати область, тип і назву населеного пункту, в якому проживаєте. Після цього на дашборді з’явиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, що відпускають ліки за е-рецептом.

МОЗ попереджає, що хоч би якими звичними та безпечними здавалися рецептурні ліки, неправильне їх застосування може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання.

У МОЗ також нагадують, що наркотичні ліки тепер відпускаються тільки за електронним рецептом.