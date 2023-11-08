Побілку дерев часто проводять навесні, інколи навіть улітку, але найефективнішою вважають осінню. І недарма, бо має переваги: захищає дерева від сонця в лютневі та березневі дні, запобігає розтріскуванню кори від перепадів температур, знижує кількість шкідників.

Білять дерева в суху погоду: весь штамб повністю і скелетні гілки біля основи на третину довжини, іноді наполовину. Використовують для цього різні речовини: розведене вапно, водно-емульсійну та водно-дисперсійну фарби.

Склад побілки повинен дозволяти стовбурові «дихати» і добре триматися навіть у дощову погоду. Для цього в суміш вносять глину, молоко, господарське або зелене мило, а також клей ПВА чи казеїновий. Побілка повинна встигнути висохнути до дощів.