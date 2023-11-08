Знайомі страви — солоне сало, холодець, буженина, пельмені — або просто скибочка свіжого домашнього хліба з цією гострою добавкою по-новому розкриють свій смак.
- 400 г кореня хрону
- 200 г буряку
- 1 столова ложка оцту (9%)
- 100 мл води
- 1 столова ложка цукру
- 1 чайна ложка солі
Почистити хрін, обрізавши кінчики, й свіжий буряк. Промити під холодною водою та обсушити. Нарізати хрін дрібними смужками, викласти в чашу блендера, подрібнити (пропустити крізь м’ясорубку з дрібними отворами). Проте багато хто вважає, що найкраща текстура — у натертого на дрібній тертушці хрону. Також дрібно натерти буряк. Змішати буряк і хрін. Додати сіль, цукор, оцет, перемішати.
Закуска виходить доволі сухою, тому знадобиться вода. Кількість (100 мл) вказана приблизна, все залежить від соковитості буряку. Поступово додаючи воду в ємність із хроном, самі регулюйте консистенцію закуски. Хрін ще вбере воду в процесі настоювання. Обережно спробуйте на смак і скоригуйте сіль, цукор, оцет.
Викласти в стерилізовані баночки по 200 мл, утрамбовуючи ложкою. Закрити кришками. Зберігати в холодильнику. Наступного дня можна вже куштувати.
Поради:
- Деякі кулінари пропонують використовувати не м’якоть, а лише сік свіжого буряку.
- Іноді готують хрін із запеченим або відвареним буряком — і так, і так виходить смачно.
- Корінь хрону можна додавати в супи — він «дружить» із гарбузом, морквою та буряком і створює приємний контраст.
- «Зелений» варіант: до тертого кореня додати листя хрону, або часникові стрілки чи вашу улюблену зелень.
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