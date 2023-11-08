Знайомі страви — солоне сало, холодець, буженина, пельмені — або просто скибочка свіжого домашнього хліба з цією гострою добавкою по-новому розкриють свій смак.

400 г кореня хрону

200 г буряку

1 столова ложка оцту (9%)

100 мл води

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка солі

Почистити хрін, обрізавши кінчики, й свіжий буряк. Промити під холодною водою та обсушити. Нарізати хрін дрібними смужками, викласти в чашу блендера, подрібнити (пропустити крізь м’ясорубку з дрібними отворами). Проте багато хто вважає, що найкраща текстура — у натертого на дрібній тертушці хрону. Також дрібно натерти буряк. Змішати буряк і хрін. Додати сіль, цукор, оцет, перемішати.

Закуска виходить доволі сухою, тому знадобиться вода. Кількість (100 мл) вказана приблизна, все залежить від соковитості буряку. Поступово додаючи воду в ємність із хроном, самі регулюйте консистенцію закуски. Хрін ще вбере воду в процесі настоювання. Обережно спробуйте на смак і скоригуйте сіль, цукор, оцет.

Викласти в стерилізовані баночки по 200 мл, утрамбовуючи ложкою. Закрити кришками. Зберігати в холодильнику. Наступного дня можна вже куштувати.

Поради: