Для отримання інформації про призначену житлову субсидію необхідно зробити кілька кроків, радять у ПФУ.

1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua

2. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або «Дія.Підпису», чи ID.GOV.UA. (http://id.gov.ua/). Увійдіть в особистий кабінет.

3. У меню зліва оберіть рубрику «Мої повідомлення».

4. У вікні, яке з’явиться на екрані, перейдіть в «Індивідуальні повідомлення» та ознайомтесь із текстом повідомлення про прийняте рішення щодо житлової субсидії.

Також можете звернутись до контакт-центру за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.