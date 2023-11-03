Участь у цьому проєкті передбачає:
- адаптовані навчальні курси відповідно до обраного напряму з викладачами провідних університетів України та менторами з IT-компаній;
- змішаний формат навчання на базі створених центрів «Кібер Дія» в Києві, Дніпрі, Львові та Харкові;
- стажування учасників у ЦНАПах;
- допомогу із працевлаштуванням;
- сертифікати на навчання з англійської мови, кібербезпеки, IT та інших напрямів для учасників, які успішно завершать навчання.
Проєкт розраховано на 120 ветеранів і ветеранок.
Заявки можна подати за посиланням: https://forms.gle/TTD28q7XsoSbqovb9
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