Капуста виходить незвичайною, солодкуватою на смак і з гірчичним присмаком.
- 1,5 кг капусти
- 2 середні морквини
- 2 середні цибулини
Маринад:
- 100 мл олії
- 90 г цукру
- 100 мл яблучного оцту
- 1,5 чайні ложки солі
- 1 чайна ложка готової гірчиці
Капусту тоненько нашаткувати. Моркву натерти на тертушці для моркви по-корейськи. Цибулю нарізати чвертькільцями. Викласти овочі в емальовану каструлю, перемішати.
Для маринаду в каструльці змішати олію, цукор, оцет, сіль і гірчицю. Довести до кипіння, варити після цього 5 хв. Одразу гарячим маринадом залити капусту. Перемішати, залишити на столі на 2 год. За цей час 2—3 рази перемішати. У процесі капуста зменшиться в об’ємі. Розкласти по банках, накрити кришками. Поставити в холодильник. Наступного дня можна куштувати. Виходить близько 2,5 л.
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