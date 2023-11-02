Капуста виходить незвичайною, солодкуватою на смак і з гірчичним присмаком.

1,5 кг капусти

2 середні морквини

2 середні цибулини

Маринад:

100 мл олії

90 г цукру

100 мл яблучного оцту

1,5 чайні ложки солі

1 чайна ложка готової гірчиці

Капусту тоненько нашаткувати. Моркву натерти на тертушці для моркви по-корейськи. Цибулю нарізати чвертькільцями. Викласти овочі в емальовану каструлю, перемішати.

Для маринаду в каструльці змішати олію, цукор, оцет, сіль і гірчицю. Довести до кипіння, варити після цього 5 хв. Одразу гарячим маринадом залити капусту. Перемішати, залишити на столі на 2 год. За цей час 2—3 рази перемішати. У процесі капуста зменшиться в об’ємі. Розкласти по банках, накрити кришками. Поставити в холодильник. Наступного дня можна куштувати. Виходить близько 2,5 л.