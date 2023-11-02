Досвідчені садівники проводять її обов’язково. Причому обробці підлягають як плодово-ягідні, так і декоративні культури.

Обробка фунгіцидами та інсектицидами допомагає захистити рослини від хвороб і шкідників на наступний сезон. Профілактичні обприскування саду запобігають спалаху плодової гнилі на кісточкових і насіннєвих культурах, парші, іржі, бактеріального опіку, кладоспоріозу, кокомікозу тощо.

РОЗЧИНИ

1. Розведіть 300 г мідного купоросу в 10 л води (температура близько 30 градусів) і 700 г сечовини (карбаміду).

2. Розчиніть 500 г залізного купоросу в 10 л води, додайте літр сечовини (карбаміду).

Перелийте робочий розчин, приготовлений за першим або другим рецептом, у пульверизатор і ретельно обприскуйте всі рослини в саду та на ділянці, починаючи з верхнього ярусу листя.

Обов’язково приділіть увагу корі на штамбі та скелетних гілках. Обробіть дупла на старих деревах. Обприскайте верхній шар ґрунту в пристовбурних колах.

Працюючи з хімікатами, неодмінно використовуйте засоби захисту органів дихання та слизових оболонок (рукавички, респіратор, окуляри, плащ із капюшоном, косинку).