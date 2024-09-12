Верхівки моркви зеленіють через тривале перебування на відкритому сонці, такого кольору їм надає хлорофіл. Цей врожай можна сміливо збирати, але зелену частину разом із бадиллям обрізують. Після цього коренеплоди ретельно підсушують, щоб обрізана частина підсохла та закоркувалась.

Аби уникнути такого на майбутнє, «плічка» коренеплодів слід захищати від сонця — вони не повинні визирати із землі. Для цього наприкінці літа — початку осені їх підгортають землею, також мульчують. При поливах важливо не оголювати верхівки коренеплодів. Також обирайте стійкі до позеленіння сорти й гібриди, наприклад, Редко, Шантене, Анета F1 та інші.