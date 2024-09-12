Відбивні-«хмаринки» дуже соковиті та м’які. Тісто приготовлене на основі збитих білків, тому кляр виходить надзвичайно пухким.

500 г курячого філе

3 яйця

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки паприки

чорний мелений перець

2 чайні ложки крохмалю

олія

Філе нарізати порційними шматочками. Добре відбити з обох боків, прикривши плівкою.

Яйця розділити на білки та жовтки. Додати жовтки до м’яса, посолити, всипати чорний перець і паприку, крохмаль. Усе ретельно перемішати.

Білки збити з дрібкою солі на стійку піну. В сковороді розігріти олію. Наколювати виделкою шматочки м’яса, занурювати в білки зі всіх боків, викладати в олію. Смажити з обох боків до рум’яності.

За такою технологією можна смажити цвітну капусту, шматочки риби чи печериці.