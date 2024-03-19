Споживачі дедалі більше надають перевагу інтернет-магазинам. Переваги такої торгівлі зрозумілі — і ціна зазвичай привабливіша, і час можна заощадити. Проте не завжди такі покупки бувають удалими. Щоб уберегтися від розчарувань і даремної витрати коштів, у Держпродспоживслужбі рекомендують бути пильними при виборі продавця.
Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулює ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів», якою передбачено, що перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про:
- найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
- основні характеристики продукції;
- ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
- гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;
- інші умови поставки або виконання договору;
- мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;
- вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;
- період прийняття пропозицій;
- порядок розірвання договору.
Тільки за наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.
У відомстві також нагадують, що коли ваші права як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів».
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