Споживачі дедалі більше надають перевагу інтернет-магазинам. Переваги такої торгівлі зрозумілі — і ціна зазвичай привабливіша, і час можна заощадити. Проте не завжди такі покупки бувають удалими. Щоб уберегтися від розчарувань і даремної витрати коштів, у Держпродспоживслужбі рекомендують бути пильними при виборі продавця.

Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулює ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів», якою передбачено, що перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про:

найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

основні характеристики продукції;

ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;

інші умови поставки або виконання договору;

мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;

вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

період прийняття пропозицій;

порядок розірвання договору.

Тільки за наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.

У відомстві також нагадують, що коли ваші права як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів».