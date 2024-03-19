Адже вона входить до Програми медичних гарантій у 2024 році.
У межах пакета «Екстрена медична допомога»
- Цілодобовий прийом звернень громадян щодо надання екстреної медичної допомоги за номером 103.
- Оцінка стану здоров’я пацієнтів (дорослого або дитини), встановлення попереднього діагнозу, визначення потреби в госпіталізації.
- Власне надання екстреної медичної допомоги.
- Транспортування та медичний супровід пацієнтів, які потребують госпіталізації з місця події до закладів охорони здоров’я.
- Транспортування пацієнтів, які потребують ургентного стаціонарного лікування та медичного супроводу бригадою ЕМД, між закладами.
- Прийом повідомлень про невідкладний стан людини в Україні відбувається за єдиним телефонним номером 103.
Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду бригади екстреної допомоги, то скерує медиків до пацієнта.
Коли ж таких підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном.
Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження.
Диспетчер екстренки не може відмовити у виклику бригади ЕМД до пацієнта в невідкладному стані незалежно від наявності в того декларації з сімейним лікарем.
Бригада ЕМД не виїжджає на виклик до пацієнтів, які:
- не перебувають у невідкладному стані або стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;
- не надали достовірну інформацію про свій стан або місцезнаходження;
- потребують виконання планових призначень лікаря (наприклад, ін’єкції, перев’язки тощо);
- потребують видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення довідок про стан здоров’я.
Детальніше про пакет «Первинна медична допомога» читайте на сайті: https://nszu.gov.ua/…/ekstrena-medichna-dopomoga-dlya…
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