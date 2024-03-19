Адже вона входить до Програми медичних гарантій у 2024 році.

У межах пакета «Екстрена медична допомога»

Цілодобовий прийом звернень громадян щодо надання екстреної медичної допомоги за номером 103.

Оцінка стану здоров’я пацієнтів (дорослого або дитини), встановлення попереднього діагнозу, визначення потреби в госпіталізації.

Власне надання екстреної медичної допомоги.

Транспортування та медичний супровід пацієнтів, які потребують госпіталізації з місця події до закладів охорони здоров’я.

Транспортування пацієнтів, які потребують ургентного стаціонарного лікування та медичного супроводу бригадою ЕМД, між закладами.

Прийом повідомлень про невідкладний стан людини в Україні відбувається за єдиним телефонним номером 103.

Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду бригади екстреної допомоги, то скерує медиків до пацієнта.

Коли ж таких підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном.

Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження.

Диспетчер екстренки не може відмовити у виклику бригади ЕМД до пацієнта в невідкладному стані незалежно від наявності в того декларації з сімейним лікарем.

Бригада ЕМД не виїжджає на виклик до пацієнтів, які:

не перебувають у невідкладному стані або стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;

не надали достовірну інформацію про свій стан або місцезнаходження;

потребують виконання планових призначень лікаря (наприклад, ін’єкції, перев’язки тощо);

потребують видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення довідок про стан здоров’я.

Детальніше про пакет «Первинна медична допомога» читайте на сайті: https://nszu.gov.ua/…/ekstrena-medichna-dopomoga-dlya…