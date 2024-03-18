Салат із морською капустою, крабовими паличками та домашнім майонезом.
- 200 г крабових паличок
- 150 г консервованої кукурудзи
- 3 варених яйця
- 200 г морської капусти
- 1 середня цибулина
Маринад для цибулі:
- 1 чайна ложка цукру
- 1 столова ложка яблучного оцту (або соку лимона)
Майонез:
- 150–170 мл олії
- 0,5 чайної ложки цукру
- чверть чайної ложки солі
- 1 чайна ложка гірчиці
- 1–2 столові ложки соку лимона
- 1 яйце
Цибулину нарізати пів кільцями, додати цукор і оцет (сік лимона), перемішати, відставити на 5 хв.
Яйця та крабові палички нарізати кубиками, морську капусту — короткими смужками. У миску викласти крабові палички, яйця, морську капусту, кукурудзу та мариновану цибулю.
Для майонезу у високій ємності змішати сіль, цукор, сік лимона та гірчицю. Влити олію, вбити яйце. Збити занурювальним блендером до загусання (1–2 хв.). Засмачити салат майонезом.
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