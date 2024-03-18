Салат із морською капустою, крабовими паличками та домашнім майонезом.

200 г крабових паличок

150 г консервованої кукурудзи

3 варених яйця

200 г морської капусти

1 середня цибулина

Маринад для цибулі:

1 чайна ложка цукру

1 столова ложка яблучного оцту (або соку лимона)

Майонез:

150–170 мл олії

0,5 чайної ложки цукру

чверть чайної ложки солі

1 чайна ложка гірчиці

1–2 столові ложки соку лимона

1 яйце

Цибулину нарізати пів кільцями, додати цукор і оцет (сік лимона), перемішати, відставити на 5 хв.

Яйця та крабові палички нарізати кубиками, морську капусту — короткими смужками. У миску викласти крабові палички, яйця, морську капусту, кукурудзу та мариновану цибулю.

Для майонезу у високій ємності змішати сіль, цукор, сік лимона та гірчицю. Влити олію, вбити яйце. Збити занурювальним блендером до загусання (1–2 хв.). Засмачити салат майонезом.