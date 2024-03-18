Оскільки насіння моркви дрібне, воно висівається досить близько одне до одного. Тому в багатьох господарів одна й та ж проблема — велика витрата посівного матеріалу і, найголовніше, наступні проріджування моркви.

Аби заощадити час і гроші, існує кілька способів посіву моркви, які позбавлять городників зайвого проріджування.

Пісок — помічник господаря. Добре перемішайте з ним насіння моркви. Перш ніж висіяти, необхідно звільнити насіння від ефірних олій, що перешкоджають проникненню поживних речовин безпосередньо до зародка. Для цього насіння потрібно залити розчином кип’яченої води (температурою не нижче 45 градусів) і соку алое.